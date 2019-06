Ura

Oletko työsi puolesta aktiivisesti somessa? Kerro meille kokemuksistasi

Sosiaalisesta mediasta on tullut elimellinen osa nykyelämää, myös nykyistä työelämää. Esimerkiksi Twitterissä lukuisat asiantuntijatehtävissä työskentelevät edustavat työnantajaansa kommentoimalla oman erityisalueensa asioita, kertomalla työnantajansa tekemisistä ja osallistumalla ajankohtaisiin keskusteluihin.



Teemme juttua siitä, kuinka tärkeäksi aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on noussut työpaikoilla, millaisin pelisäännöin läsnäoloa somessa luotsataan ja miten se vaikuttaa työn kuormittavuuteen.



Oletko työsi puolesta somessa ahkerasti? Edellyttääkö työnantajasi sitä? Onko työnantaja sanonut sen suoraan, vai onko kehotus tullut epäsuorana toiveena? Jos läsnäolosi somessa painottuu muuhun kuin työaikaan, saatko siellä tekemästäsi työstä korvausta? Jos aihepiiri on sinulle tuttu, vastaa kyselyymme!