Yrityksissä on harhakäsityksiä siitä, kuinka työ sujuu ilman pomoa: ”Ihmiset tykkäävät tulla johdetuiksi, vaikka he olisivat kuinka itsenäisiä asiantuntijoita” Itseohjautuvuus on työelämän kuumin trendi, mutta monissa työpaikoissa se on mennyt metsään. Parhaimmillaan se saa työntekijät loistamaan. Pahimmillaan se uuvuttaa, sanoo asiantuntija Miia Savaspuro.