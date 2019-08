Joonas Pesonen muutti Korpilahdelta Helsinkiin ja päätyi asumaan vuodeksi luksushotelliin, ilmaiseksi – se on hänen työtään

Ura

Ammattina asuminen

Jätkäsaaren

Palkka olisi ilmainen hotellimajoitus vuodeksi.

Viime

Siirrymme

Y-sukupolvi haluaa työltään merkityksellisyyttä, mahdollisuuksia ja vapautta.

Pesonen

Brändilähettilyys

Sattumanvaraiset mainokset eivät puhuttele uutta sukupolvea.

”Ainahan sinä työskentelet meille!”

Hotellin

”Joskus on hyvä ottaa vaikka viikko vapaata kaikesta tästä.”

Kuten