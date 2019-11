Työpaikan Whatsapp-ryhmät romuttavat palautumista vapaa-ajalla, vaikka viesteihin ei edes vastaisi – Katso laskurilla, kuinka paljon teet vuodessa töitä omalla ajalla

Ura

”On ihan sama, tekeekö työtä konkreettisesti vai ajatuksissaan.”

Palautumisen kannalta on tärkeää, että ihminen kokee olevansa kontrollissa omasta vapaa-ajastaan eli siitä, mitä tekee ja milloin.

Parhaiten palautuivat ne, jotka pitivät työn ja vapaa-ajan selkeästi erillään.

Ne, joilla oli omaa aikaa alle 10 tuntia viikossa, kärsivät palautumisongelmista.

Palautumisen kannalta tärkeintä ei ole se, mitä ihminen tekee vaan se, minkälaisen kokemuksen toiminta tuottaa.

”Ei ole hyvää johtamista, jos työ läikkyy vapaa-ajalle.”

Sopikaa säännöt

Hanki erillinen työpuhelin

Tarkkaile aktiivisuusmittaria