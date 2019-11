”Olet surkea”, sanoi ääni valmentaja Sanna Fäldtin pään sisässä – Sitten hän keksi yksinkertaisen keinon sisäisen kriitikon kesyttämiseksi

Ura

”Olet surkea”, sanoi ääni valmentaja Sanna Fäldtin pään sisässä – Sitten hän keksi yksinkertaisen keinon sisäi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tuntui kuin olisin elänyt mustassa sumussa.”

Fäldt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuneesta

”Eihän kukaan helvetin esikartanon portilla seisova halua kävellä vapaaehtoisesti sisään.”

Fäldt

Mindfulness-kurssista

”Aivot ovat negatiivisille asioille kuin tarranauha.”

Ennen

Fäldt

”Pään sisälle tulee toinen ääni, joka muistuttaa, että olet oikeasti ihan hyvä tyyppi.”

Pirjon

Fäldt

Kuka?

Sanna Fäldt,