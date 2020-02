Ura

Muistitutkija laati oppimisen kymmenen käskyä: Näin uusi tieto painuu mieleen tehokkaimmin

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Keskity yhteen asiaan kerrallaan

2. Kertaa, kertaa ja kertaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Jaksota opiskelua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Testaa, mitä olet oppinut

5. Luo merkityksiä asioiden välille

6. Etene isosta pieneen

7. Muista, että vaihtelu virkistää

8. Anna huomiota niille asioille, joita et vielä osaa

9. Ota oppiminen osaksi arkea

10. Palauta asioita mieleen kerien