Aikanaan ostin lapsiltani työaikaa heittelemällä rusinoita lattialle ja nimeämällä sen ”etsimisseikkailuksi”. Silloin en osannut arvata, että perheen ja työelämän intensiivinen yhdistäminen palaisi arkeeni toisen tuotantokauden muodossa.

Tällä kierroksella etätyöilmapiiriä laskevat itkemisen ja riehumisen sijaan äänekkäät miesähkäisyt, laajakaistan ylikuormitus ja tiskipöydällä lojuvat lounastarpeet.

Karanteenista on leivottu myös jonkinlaista syntyvyyskadon pelastajaa. Rohkenen epäillä.

Tuskin kukaan etätöitä tekevä vanhempi tällä hetkellä ajattelee, että olisipa nastaa, kun näitä päivänsäteitä olisi vielä lisää kaatamassa maitoa näppikselleni.

Nyt maailmanselitys huonolle ololle onkin se, että ihmiset ovat liikaa yhdessä.

Eli viimeistään nyt on siis selvää, että ”yhdistämisen” sijaan perhe ja työ kannattaa pitää mahdollisimman kaukana toisistaan.

Ekr. (ennen koronaa) kaikkea lievää pahoinvointia selitettiin sillä, että ihmiset ovat liian kiinni töissään ja liian vähän läsnäolevassa vuorovaikutuksessa läheistensä kanssa.

Sitten pääministeri puhui televisiossa, ja ammattihuolestujat käänsivät takkinsa: nyt maailmanselitys huonolle ololle onkin se, että ihmiset ovat liikaa yhdessä. Lapset käyvät hermoille, kun ei pääse töihin huilaamaan.

Työtä ja perhettä pidetään usein toisensa kumoavina vastavoimina, vaikka ihminen on koko historiansa ajan jonglöörannut näiden roolien välillä. Silti työn nostaminen perheen rinnalle tulkitaan helposti jotenkin moraalittomaksi: onko sulla kuule arvot ihan kohdallaan?

Sitten muistutetaan, että vanhuksena työmyyriä kaduttaa. Olisit vain alisuorittanut uraasi ja ollut kahdeksantoista vuotta vanhempainvapaalla leipoen sitä pullaa niin, että jauhot pöllyää! Muuten sinusta tulee surullinen mummu tai pappa, jota omat lapset vihaavat!

Tämä todetaan myös australialaisen saattohoitajan Bronnie Waren Viisi viimeistä toivetta -kirjassa. Viikkojen päässä elämänsä päättymisestä olevat ihmiset sanoivat, että kunpa en olisi tehnyt niin paljon töitä.

Surullista. Mutta missä ovat ne, jotka katuvat sitä, että tekivät liikaa kotitöitä jättäen muun elämän elämättä?

Mielekäs elämä rakentuu kontrasteista, joita työn ja perhe-elämän yhdistely luontevasti tarjoaa.

Jos muutaman viikon karanteeni aiheuttaa keskivaikeaa passivoitumista ja mielen hajoilua, on vaikea kuvitella, että kotiin vuosikymmeniksi linnoittautuva saisi elämästä optimit irti.

Mielekäs elämä rakentuu kontrasteista, joita työn ja perhe-elämän yhdistely luontevasti tarjoaa. On ihanaa olla lasten seurassa, kun on päivän pohtinut return on investmentiä hankkeessa X.

Ja toisaalta on inspiroivaa päästä tekemään innostavia juttuja aikuisten seurassa ilman, että kukaan hakkaa vieressä sisaruksiaan haarukalla.

Muistatko Robert+E.+Kellyn" class="person">Robert E. Kellyn? Hän oli se kuivakan oloinen proffa, joka kommentoi Etelä-Korean poliittista tilannetta BBC:lle. Sitten hänen lapsensa ilmestyivät pyytämättä kuviin, ja perheestä tuli välitön internet-klassikko.

Nyt Kellykin on taas etätöissä. Tuoreessa blogissaan Kelly kertoo käyttävänsä pääosan työajastaan lastensa ”jahtaamiseen ympäri taloa.”

Sitten hän esittää ennustuksen: kun korona aikanaan väistyy ja pääsemme takaisin töihin, menemme sinne ilolla.

Silloin kukaan ei hetkeen väitä haluavansa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa.

Kirjoittaja on valmentaja ja media-alan yrittäjä, joka kirjoittaa Helsingin Sanomiin kolumneja työelämästä.