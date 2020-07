Sillä on suuri ero, onko työpaikalla sata hyväntuulista vai sata ahdistunutta ihmistä.

Työpaikan tunneilmasto näkyy kaiken lisäksi myös ulospäin asiakkaille, sano, joka on erikoistunut työelämän tunnetaitoihin.

Hän on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja, joista uusin on nimeltään Johda tunneilmastoa (Alma Talent). Sen hän on laatinut yhdessä kollegoidensa Ira Leppäsen ja Heikki Kankaanpään kanssa.