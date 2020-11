Työpaikan huonoimmat käytännöt tunnistaa siitä, että ne toimivat universaalisti, eivätkä vaadi perehdyttämistä, kirjoittaa Anna Perho kolumnissaan.

Termillä parhaat käytännöt viitataan hyviksi havaittuihin tapoihin, jotka sujuvoittavat ja harmonisoivat työn arkea.

Niistä myös puhutaan usein tärkeän oloisena: katsos kun Supercellissäkin toimitaan näin.

Mutta kuten työelämän konventioita kyseenalaistava kirja It doesn´t have to be crazy at work muistuttaa, yhtä tapaa ratkaista asioita ei ole. Se, mikä toimii yhdessä firmassa, voi olla täysin hyödytöntä humppaa toisessa.

Sen sijaan huonoimmat käytännöt tunnistaa siitä, että ne toimivat universaalisti, eivätkä vaadi perehdyttämistä.

” Yritykset tekisivät puolet parempaa tulosta, jos ihmiset pitäisivät lupauksensa.

En ehdi -käytäntö on vastuiden laiminlyömistä kiireen taakse pakenemalla. Kyllä mä muuten mut mä en ehdi.

Esseisti Tim Kreider on todennut, että kiire on pohjimmiltaan laiskuutta: kun ei priorisoi, ei joudu kohtaamaan sitä, mitä kiireettömyydestä seuraisi.

Niin mitäs me taas sovittiinkaan -käytäntö on sitä, että pidetään palaveri, luetaan siellä sähköposteja, ja todetaan seuraavassa palaverissa, että muistutatteko mua vielä mitä tästä puhuttiinkaan, kun on ollut niin paljon kaikkea muuta.

Yritykset tekisivät puolet parempaa tulosta, jos ihmiset pitäisivät lupauksensa, kuten eräs yritysjohtaja tokaisi.

Onpa jännästi sanottu -käytäntö on puheen tapa, jolla viestitään että ”minusta tuo oli todella tyhmä ehdotus, mutta koska kukaan ei kysy mitä mieltä minä olen, huokailen tässä ja pyörittelen silmiäni, josko asiat sillä korjaantuisivat.”

Tämä on marttyyrin tapa kostaa – ja pitää huolta siitä, että kaikki pysyy ennallaan.

” Teeskennellään, että työympäristössä ei ole tunteita tai toiveita.

Annas kun minä -käytännön harjoittaja ei delegoi, vaan hoitaa itse. Hän ei luota siihen, että kukaan muu osaisi hoitaa asioita niin hyvin kuin minä itte.

Ajan myötä hänestä tulee uupunut ja katkera, kun hän miettii miksi aina minä? Vallasta luopuminen on kuitenkin niin kauhistuttava ajatus, että sen siirtäminen ei tule kyseeseen.

Pidetäänpä nämä asiat nyt asioina -käytäntö, jossa teeskennellään, että työympäristössä ei ole tunteita tai toiveita.

Asiat asioina -argumentti kuvastaa vain haluttomuutta tarttua konflikteihin, jotka ovat hoitamattomina ilmapiiriin tihkuvaa häkää.

Jonkun pitäisi tehdä tälle jotain -käytäntö, jossa kärsitään jostakin epäkohdasta, mutta ollaan haluttomia ottamaan vastuuta sen ratkaisemisesta.

Koska se on jonkun muun homma, ja koska meillä on tämä en ehdi -käytäntö.

Kirjoittaja on valmentaja ja media-alan yrittäjä, joka kirjoittaa Helsingin Sanomiin kolumneja työelämästä.