Epäilen aina niiden rehellisyyttä, jotka väittävät rakastavansa kritiikkiä, kirjoittaa Anna Perho kolumnissaan.

”Kuule, minun juttujani ei ole koskaan korjattu”, sanoi eräs tiimiläiseni kaunaisena, kun työskentelin toimituspäällikkönä.

Ja sen kyllä huomaa, mietin yhtä kiukkuisena, mutta kääräisin silti viestini rakentavampaan muotoon.

Palautteen antaminen on yksi työelämän tärkeimmistä taidoista. Edistymistä ja tulosta ohjataan vaikuttavalla palautteella. (Tosin joskus mietin karjumisen kunnianpalautusta. Sillä saisi matcha-teetään ruutujensa ääressä huljuttelevien milleniaalien huomion ainakin hetkeksi heräämään.)

Mutta vähintään yhtä oleellista kuin on osata antaa palautetta, on kyky vastaanottaa korjaavaa palautetta.

Epäilen aina niiden rehellisyyttä, jotka väittävät rakastavansa kritiikkiä. Onko heille tehty jokin häpeän torppaava lobotomia?

Palautteen puiminen on vaikeaa, koska se linkittyy henkiinjäämisvaistoihin: jos mokaa laumassa, voi joutua sen ulkopuolelle.

Lisäksi epäonnistuessa pitää käsitellä tunteista kauheinta, kasvojen menettämisen pelkoa – eli sitä että ne nauraa mulle.

Tästä syystä on typerää väittää, että ”tässä eivät puhu ihmiset, vaan asiat”.

Hah. Tuskinpa robotisaatio on teidänkään työpaikallanne vielä niin pitkälle edennyt.

Kritiikin kavahtaminen on siis syvästi inhimillistä. Lisäksi vastaanottokykyyn vaikuttaa jokaisen oma henkilöhistoria. Jos on vaikkapa kasvatettu uskomaan, että ainoastaan täydellisyys kelpaa, virheistä ”kiinni jääminen” on kova paikka.

” Reagoimme palautteeseen usein puolustelevasti tai möksähtäen.

Palautteesta ei tarvitse oppia väkinäisesti nauttimaan, mutta fiksu työntekijä opettelee sietämään työnsä ohjaamista.

Miksi?

Koska kaikki kehittyminen tapahtuu palautteen kautta. Opimme vain, kun joudumme säännöllisesti pohtimaan mitä voisi tehdä toisin, paremmin.

Motivoivinta palautetta on kiitos hyvästä yrityksestä. Himoitsemme sitä enemmän kuin seksiä.

Reagoimme palautteeseen usein puolustelevasti tai möksähtäen. Se on ymmärrettävää, etenkin jos palaute on esitetty tökerösti.

Pikatie helpotukseen on vetää syvään henkeä ja miettiä sen aikana, mitä palautteen esittäjä oikeastaan haluaisi: moitteeseen on aina koodattu toive paremmasta.

Palautekeskustelun osapuolten tehtävä on selvittää, mitä se parempi on.

Psykologi Carol Dweck on omistanut uransa kasvun asenteen tutkimiselle.

Hän tiivistää palautetta väistelevien ihmisten tragedian näin: he eivät voi tulla miksikään, koska heidän pitäisi omasta mielestään jo olla sitä.