Helsingin Sanomat tekee juttua työpaikkakiusaamisesta. Vastaa HS:n kyselyyn ja kerro kokemuksistasi.

Työpaikkakiusaaminen on pahimmillaan toistuvaa ja jatkuvaa epäasiallista kohtelua, joka voi johtaa työntekijän sairastumiseen.

Työturvallisuuslaki kieltää kiusaamisen työpaikalla. Laki myös velvoittaa työnantajaa puuttumaan ja selvittämään tietoonsa tulleen epäasiallisen kohtelun työpaikalla, mutta silti sitä esiintyy eri muodoissa.

HS selvittää, millaista kiusaaminen suomalaisilla työpaikoilla on. Vastaa kyselyyn ja kerro, mikä kiusaamisessa on pahinta, kuinka pitkään se jatkui tai on jatkunut ja mitä siitä on seurannut.

Entä miten tilanne ratkesi tai miten olet yrittänyt sitä ratkaista?