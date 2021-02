Kateus on työelämän pimeä voima, jota voi käyttää myös hyödyksi

Kun sanomme, että työpaikalla on ok näyttää tunteita, se ei koske kateutta, kirjoittaa Anna Perho kolumnissaan.

Jos mietit mitä oikeasti haluaisit isona tehdä, kysy itseltäsi tämä paljastava kysymys: kenen kollegasi toivoisit mieluiten epäonnistuvan?

Ota vastaus vihjeenä. Hänellä, jonka toivot epäonnistuvan, on jotain sellaista, minkä haluaisit itsellesi.

Työelämästä on tullut monessa mielessä pehmeämpää. Puhutaan läpinäkyvyydestä ja monimuotoisuudesta. Työntekijöitä ei käskytetä vaan valmennetaan. Ankeista kopeista on siirrytty visuaalisesti houkutteleviin monitiloihin.

Mutta yksi pimeä voima on ikuisesti taltuttamatta. Se on kateus.

Ajattelen kateutta aina, kun lueskelen kommentteja Linkedinistä. Kun joku kertoo menestyksestään, kaikki ovat pakahtumaisillaan onnesta. ”Mahtavuutta ihana!” kirjoitamme, vaikka oikeasti tekisi mieli sanoa, että sinun pärjätessäsi jokin minussa kuolee.

Kateus on häpeällinen tunne. Sen myöntäminen tekee näkyväksi oman pienuuden ja toteutumattomat haaveet. Ja kun sanomme, että työpaikalla on ok näyttää tunteita, se ei koske kateutta. Sen kanssa pitää kärsiä kaapissa.

Kateutta työpaikoilla tutkineet professorit Tanya Menon ja Leigh Thompson teettivät kokeen, jossa ravintolaketjun edustajia pyydettiin tarkastelemaan kahta identtistä kehityssuunnitelmaa. Toisen sanottiin tulevan ketjun sisältä ja toisen ulkopuolelta.

” Mitä tarkemmin tiedät mitä haluat, sitä todennäköisemmin saat sen.

Kokeeseen osallistuneet ravintolapäälliköt olivat huomattavasti kiinnostuneempia niistä ideoista, jotka tulivat ketjun ulkopuolelta – se ei uhannut kenenkään statusta.

Muiden menestys työpaikalla pelottaa, koska pelkäämme sen heikentävän omaa asemaamme. Lisäksi itselle tutun kollegan menestystä on vaikeampi sietää kuin vieraan. Tutusta on helpompi ajatella, että olisin itse pystynyt samaan.

Mitä tehdä, jos vihreä happo kaihertaa sisuksia? Välttelyn sijaan tunne kannattaa kohdata ja rajata, mitä toiselta tarkkaan ottaen kadehtii: palkkaa, statusta, huomiota?

Kateuden kohdetta tekee mieli vältellä, mutta viisas tekee vihollisesta kumppanin: kysyy neuvoja, pyrkii oppimaan, matkii, kunnes löytää oman väylän.

Kun tietää mitä toiselta haluaisi, kateuden voi muuntaa kehittäväksi voimaksi. Ja mitä tarkemmin tiedät mitä haluat, sitä todennäköisemmin saat sen.

Joskus joudumme kohtaamaan pahimman eli sen, että joku toinen on vain parempi kuin minä. Hän ansaitsi sen, mitä sai.

Silloin kannattaa muistaa näyttelijä Carrie Fisherin sanat: katkeruus on kuin joisi myrkkyä, mutta odottaisi toisen kuolevan.

Kirjoittaja on valmentaja ja media-alan yrittäjä, joka kirjoittaa Helsingin Sanomiin kolumneja työelämästä.