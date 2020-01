”Kun supertähti tulee huoneeseen, se on hänen huoneensa” – näin suomalainen fysiikkavalmentaja Marko Yrjövuori luonnehti Kobe Bryantia LA Lakersin suomalainen fysiikkavalmentaja Marko Yrjövuori on hoitanut Kobe Bryantia 12 vuotta. Supertähti on sellainen, että kun hän tulee huoneeseen, se on hänen huoneensa”, Yrjövuori sanoo.