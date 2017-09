Henri Kontinen paljastaa tenniksen nurjan puolen, juonittelut selän takana voivat johtaa pikaiseen parinvaihtoon: ”Miten omatunto ja selkäranka kestävät”

Urheilu

Henri Kontinen paljastaa tenniksen nurjan puolen, juonittelut selän takana voivat johtaa pikaiseen parinvaihto

Tenniksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kontinen

Loppuvuoden Loppuvuoden

Australialainen

Onko

Peers

Tuskinpa