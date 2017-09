Urheilu

Sports Illustrated osallistui Trump vastaan urheilijat -riitaan – kansikuva sai täystyrmäyksen: ”Tuo on kauhea

Tunnetun

Sports Illustrated

THIS WEEK'S COVER: In a nation divided, the sports world is coming together https://t.co/aONQ0a141shttps://t.co/aONQ0a141s pic.twitter.com/rvuXVmiHq7https://t.co/rvuXVmiHq7 — Sports Illustrated (@SInow) 26. syyskuuta 2017 https://twitter.com/SInow/status/912617770734338048?ref_src=twsrc%5Etfw

Myös

Sports Illustratedin

Kriikkiä

Sosiaalisessa

I feel like someone's missing from the cover ... can't put my finger on it ... — Adil Haque (@AdHaque110) 26. syyskuuta 2017 https://twitter.com/AdHaque110/status/912642426082340864?ref_src=twsrc%5Etfw

The Sports Illustrated "protest" cover includes a man who gave a $1,000,000 to Trump but not Colin Kaepernick who lost his career over it. pic.twitter.com/TyQ6eD4cuPhttps://t.co/TyQ6eD4cuP — Mikel Jollett (@Mikel_Jollett) 26. syyskuuta 2017 https://twitter.com/Mikel_Jollett/status/912711513957208065?ref_src=twsrc%5Etfw

Delete this and try again — steph, tire defender (@stephhouse11) 26. syyskuuta 2017 https://twitter.com/stephhouse11/status/912675266215989249?ref_src=twsrc%5Etfw