Juuso Simpanen kaipasi vapautta, vaihtoi jalkapallon ultrajuoksuun, voitti Masokistin unelman ja ryhtyi vegaaniksi

Urheilu

Juuso Simpanen kaipasi vapautta, vaihtoi jalkapallon ultrajuoksuun, voitti Masokistin unelman ja ryhtyi vegaan

Keväällä

Nykyään

Vähitellen

Kun

Myös

Ensi

Mutta

Siirtyminen vegaaniksi tapahtui vähitellen

Juuso Simpanen

Polkujuoksu kasvaa Suomessa voimakkaasti

Polkujuoksu

Suomessa

”Monet