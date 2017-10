Entiset rugbyammattilaiset selvittivät maailman pisimmän golfreiän 6 094 lyöntiä yli ihannetuloksen – Gobin autiomaan läpi taivalsi myös villikoira, joka antaa kyytiä sudelle

Urheilu

Entiset rugbyammattilaiset selvittivät maailman pisimmän golfreiän 6 094 lyöntiä yli ihannetuloksen – Gobin au

Urheilijoilla

Ensimmäinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Adam Rolston raises $20,000 for charity for playing the longest golf hole ever at 1,250 miles!https://t.co/RWNxPTOXBQhttps://t.co/RWNxPTOXBQ pic.twitter.com/HVcOzplwiZhttps://t.co/HVcOzplwiZ — Essential Golf (@_essentialgolf) 23. syyskuuta 2017 https://twitter.com/_essentialgolf/status/911560893737127936?ref_src=twsrc%5Etfw

Nailing a slippery 7 foot downhill putt to break 20,094 and bring The Longest Hole to a close!! @RonRutlandhttps://twitter.com/RonRutland?ref_src=twsrc%5Etfw @LaureusSporthttps://twitter.com/LaureusSport?ref_src=twsrc%5Etfw @FaskenMartineauhttps://twitter.com/FaskenMartineau?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/1IcsLltkiFhttps://t.co/1IcsLltkiF — The Longest Hole (@TheLongestHole) 18. syyskuuta 2017 https://twitter.com/TheLongestHole/status/909616584133550081?ref_src=twsrc%5Etfw

Maaston

Golfin