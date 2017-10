Mikael Granlund nousi vihdoin NHL:n tähdeksi – fanit olivat vaihtamassa häntä eristysnauharullaan, mutta sitten hyökkääjä teki valtavan hyppäyksen

Urheilu

Mikael Granlund nousi vihdoin NHL:n tähdeksi – fanit olivat vaihtamassa häntä eristysnauharullaan, mutta sitte

Mikael Granlund

Minnesotan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Teemu Selänteen

Monille

Lahjakkuudesta

Entä