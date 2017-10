Venäläistä ongelmanratkaisua parhaimmillaan: Jalkapallon MM-kisastadioniin lisättiin 10 000 istuinpaikkaa stadionin ulkopuolelle – uskaltaisitko kiivetä tähän telinehirvitykseen?

Urheilu

In order to increase the capacity for next summer's World Cup, the Ekaterinburg Arena in Russia has two stands outside the stadium. 😳 pic.twitter.com/YnsSUd7ZQ7https://t.co/YnsSUd7ZQ7 — EPL Bible (@EPLBible) 3. lokakuuta 2017 https://twitter.com/EPLBible/status/915248951678443520?ref_src=twsrc%5Etfw

Disaster waiting to happen. — KRF1 (@KelvinFortune) 3. lokakuuta 2017 https://twitter.com/KelvinFortune/status/915251941873156100?ref_src=twsrc%5Etfw

Hope those seats have at least three seatbelts per seat or airbags on the sides — Marco (@themarco01) 3. lokakuuta 2017 https://twitter.com/themarco01/status/915275666513416192?ref_src=twsrc%5Etfw

It's made special for smokers. — Melih BJK 🌟🌟🌟 (@Melih_CanBJK) 3. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Melih_CanBJK/status/915255772849860608?ref_src=twsrc%5Etfw

Or nursing mothers maybe? 😁 — Wildan Z Joesron (@Wildan_Zy) 3. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Wildan_Zy/status/915264765668204544?ref_src=twsrc%5Etfw

MM-kisat pelataan ensi kesänä Venäjällä, ja karsinnat ovat kuumimmillaan.Kisoihin ovat isäntien lisäksi paikkansa varmistaneet Brasilia, Iran, Japani, Meksiko, Belgia, Etelä-Korea ja Saudi-Arabia, ja lisää tulee loppuviikosta, kun karsinnat jatkuvat.Kisojen myöntäminen Venäjälle on aiheuttanut paljon keskustelua maan ihmisoikeustilanteen ja korruptoituneeksi epäillyn hakuprosessin vuoksi.kisoihin liittyvä huolenaihe on kannattajien silmin katsottuna kuitenkin kenties se konkreettisin.Jekaterinburg Arenan katsomolaajennus on nimittäin saanut monet hieraisemaan silmiään epäuskoisina.Neljän alkulohkopelin näyttämön yleisökapasiteettia on nostettu remontoimalla stadionia ja rakentamalla päätykatsomot varsinaisen stadionin ulkopuolelle. Näin katsomoon saadaan noin 45 000 katsojaa entisen 27 000:n sijaan.MM-kisojen jälkeen päätykatsomot puretaan, ja kapasiteetiksi jää 35 000.ei ole saanut kovin riemukasta vastaanottoa sosiaalisessa mediassa, ja varsin erikoiseltahan se näyttää.Moni kuvia kommentoinut on tuonut esiin erityisesti katsomon turvallisuuteen liittyvät huolensa, ja eräs Twitter-käyttäjä toivoo turvavöiden ja -tyynyjen kuuluvan lipun hintaan.Osa käyttäjistä näkee uudenlaisen ratkaisun tarjoavan hyvät mahdollisuudet sijoittaa tupakoijat tai mahdollista pahennusta herättävät imettävät äidit omaan katsomonosaansa.