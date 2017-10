Taitoluistelun olympiapaikasta kamppailevalla Emmi Peltosella kolmen jääharjoituksen päiviä Kaliforniassa – ”On tullut lisää motivaatiota ja treenihalua”

Urheilu

Taitoluistelun olympiapaikasta kamppailevalla Emmi Peltosella kolmen jääharjoituksen päiviä Kaliforniassa – ”O

Mielenkiinto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaksikon

”Olympiakarsinta

Peltonen

Yhdysvalloissa

Peltonen

Sekä

Finlandia Trophyn ohjelma perjantaina: klo 14 parien lyhytohjelma, klo 15.30 miesten lyhytohjelma ja klo 18.35 naisten lyhytohjelma.