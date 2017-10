Puolen vuoden lettukestit, 15 shottia Räikkösen syliin, viinaa, huumeita ja harhakuvia – Jere Karalahti avaa elämäkerrassaan päihteiden täyttämän taipaleensa rujon rehellisesti

Urheilu

Ainoastaan kaikkein lähimmäksi minua pääsevät tietävät, kuinka herkkä pohjimmiltani olen.

Kerran istuin kotimme alakerrassa katsomassa telkkaria, kun yhtäkkiä aloin kuulla vierestäni sohvalta ääniä. Painoin silmäni hetkeksi kiinni ja avasin ne uudelleen. Edelleen samat neljä tyyppiä mölisivät vieressäni. Tiesin, että näky ei ollut totta. Ei siinä sohvalla oikeasti istunut ketään, mutta en silti uskaltanut olla osallistumatta keskusteluun.

Herään tyttöjen vierestä aamulla jostain intiaanireservaatista kaukana kaikesta. Ennen kuin olen saanut silmäni edes kunnolla auki, imen jo bongista savua keuhkoihini. Loppupäivä meneekin sitten taivasta tuijotellen ja seksiä harrastaen.

Saan kuulla, että kossukisa oli mennyt pahasti yli. Pepe oli alkanut oksentaa, ja minä olin ollut muuten vain niin apina, että uhrautuvasta pelityylistään tunnettu joukkueen kapteeni Simo Saarinen oli vetänyt minua muun joukkueen puolesta turpaan. Sen jälkeen hiuksia oli ajeltu ja minut oli tuupattu autoon nukkumaan.

Yksinolo on ollut minulle aina todella vaikeaa. Niin kauan kuin muistan, olen aina tarvinnut ihmisiä ympärilleni. Mitä enemmän, sitä parempi.

Saattaa kuulostaa tyhmältä vertaukselta, mutta heroiinin käyttö oli minulle yhtä luonnollista kuin irtokarkkien syöminen elokuvateatterissa. Eihän niitä tarvitse syödä, mutta silloin kokemus jää jotenkin vajaaksi.

Olin tiettyyn pisteeseen asti hauskaa ryyppyseuraa, mutta aina jossain vaiheessa apinavaihteeni tuli silmään. Yleensä aika nopeasti.

