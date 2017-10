Jere Karalahti otti suuren riskin pelatessaan päihtyneenä, sanoo urheilulääkäri Hakkarainen –”Jos maksa on juotu pilalle, se on todella riskialtista”

Urheilu

Jere Karalahti otti suuren riskin pelatessaan päihtyneenä, sanoo urheilulääkäri Hakkarainen –”Jos maksa on juo

Entinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hakkarainen

Karalahden

Pisimmän

Sisäelimet