Erik Haula tekemässä NHL-historiaa – Vegas yllätti heti

Calgary.

Dallasissa

We are all with you, Vegas. Every step of the way. #VegasStronghttps://twitter.com/hashtag/VegasStrong?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/OVqFXpn7wehttps://t.co/OVqFXpn7we

https://twitter.com/NHL/status/916469354103017472?ref_src=twsrc%5Etfw