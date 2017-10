Laura Lepistö: Lapset eivät ole enää motorisesti niin hyviä kuin ennen – ”Kuperkeikat ja kärrynpyörät eivät ole enää niin itsestään selviä nykyajan lapsille”

Urheilu

Laura Lepistö: Lapset eivät ole enää motorisesti niin hyviä kuin ennen – ”Kuperkeikat ja kärrynpyörät eivät ol

Taitoluistelun

Espoon

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lepistön

Lepistö

Taitoluistelun Finlandia Trophy päättyy sunnuntaina. Päätöspäivän ohjelma: klo 12 naisten vapaaohjelmakilpailu ja klo 17 jäätanssin vapaaohjelmakilpailu.