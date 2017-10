Urheilu

TPS ja Kärpät kasvattivat eroa Liigan kärjessä, pientä repeilyä näkyvissä

Palloseura ja Oulun Kärpät ottivat paikan jääkiekkoliigan kärjestä, kun lauantain kierroksen seitsemän ottelua saatiin pelattua.TPS voitti kotonaan viime kevään hopeajoukkue KalPan 3–2. Oulussa Kärpät kaatoi JYPin yhtä niukasti 2–1.Turussa Tomi Kallio https://www.hs.fi/haku/?query=tomi+kallio vei TPS:n jo 3–0-johtoon, kun toista erää oli kulunut vain 23 sekuntia. Vaikka KalPa saikin pienen kirin aikaan, jäi Kallion osuma voittomaaliksi.sai niitata kiekon Patrik Virran https://www.hs.fi/haku/?query=patrik+virran maukkaasta syötöstä yhdellä kosketuksella maaliin. Se oli komea maali, mutta varsinainen herkkupala oli Jasper Lindstenin https://www.hs.fi/haku/?query=jasper+lindstenin tekemä ottelun ensimmäinen.Kiekko liikkui mieheltä miehelle kuin Punakoneen otteluissa 1970-luvulla. Taitavat ja nopeat syötöt vapauttivat Lindstenin vapaaksi takatolpalle, ja sen jälkeen se oli kiitos.TPS johtaa Liigaa ja on pelannut hyvin koko syksyn, mutta yleisö ei tahdo lämmetä. Gatorade-centerissä oli 5 056 katsojaa, joten yli puolet hallista pysyi tyhjillään.Turussa voidaankin aiheellisesti kysyä, mikä toisi kansan katsomoon, kun voitot eivät sitä tee.Tulokasvalmentaja Kalle Kaskinen https://www.hs.fi/haku/?query=kalle+kaskinen on saanut TPS:n pelaamaan näyttävää ja tehokasta jääkiekkoa. Kaskinen tuli tunnetuksi lähinnä kakkosvalmentajana Jokereissa ja maajoukkueessa, mutta hänelle ja seuralle lähtö kauteen on ollut erinomainen.kärjessä TPS, Kärpät ja JYP ovat pisteen välein toisisntaan, mutta pientä repeilyä näkyy jo. TPS:n ja kuudentena olevien Ässien ero on kasvanut yhdeksään pisteeseen. HIFK on pudonnut peräti 14 pisteen pähän turkulaisista.muut lauantain ottelut ja tilastot:1. erä: Maalit: 17.55: TPS, Jasper Lindsten (Elmeri Eronen, Patrik Virta) 1–0, 18.22: TPS, Petrus Palmu (Erik Nyström, Elias Karvonen) 2–0Jäähyt: 10.34: Jonne Virtanen, TPS, 2 min, syy kampitus, 14.32: Saku Kinnunen, KalPa, 2 min, syy kampitus2. erä: Maalit: 20.23: TPS, Tomi Kallio (Patrik Virta, Jasper Lindsten) 3–0 (voittomaali)Jäähyt: 22.57: Patrik Virta, TPS, 2 min, syy koukkaaminen, 28.36: Balazs Sebok, KalPa, 2 min, syy koukkaaminen, 31.09: Henrik Tallinder, TPS, 2 min, syy poikittainen maila, 34.15: Alex Lavoie, KalPa, 2 min, syy korkea maila3. erä: Maalit: 41.57: KalPa, Janne Tavi (Joni Ikonen, Juuso Riikola) 3–1, 58.41: KalPa, Ville-Vesa Vainiola (Juuso Riikola, Balazs Sebok) 3–2Jäähyt: 50.28: Mikael Seppälä, KalPa, 2 min, syy poikittainen mailaMaalivahtien torjunnat: Riku Helenius, KalPa: 7+11+14=32, Rasmus Tirronen, TPS: 7+7+7=21Yleisöä: 50561. erä: Maalit: 5.52: SaiPa, Elmeri Kaksonen 0–1, 10.00: Ässät, Sami Lähteenmäki (Philip Mcrae, Antoine Laganiere) 1–1 (YV), 14.25: SaiPa, Kim Strömberg (Ahti Oksanen, Lasse Lappalainen) 1–2Jäähyt: 3.41: Roy Radke, SaiPa, 2 min, syy huitominen, 9.21: Per Savilahti nagander, SaiPa, 2 min, syy kampitus, 12.20: Jesperi Kotkaniemi, Ässät, 2 min, syy korkea maila, 17.06: Per Savilahti nagander, SaiPa, 2 min, syy kampitus2. erä: Jäähyt: 22.25: Ben Blood, Ässät, 2 min, syy kampitus, 31.32: Marco Insam, Ässät, 2 min, syy huitominen3. erä: Maalit: 52.04: Ässät, Maksim Matushkin (Sami Lähteenmäki, Juho Tommila) 2–2Jäähyt: 48.28: Ahti Oksanen, SaiPa, 2 min, syy huitominenJatkoaika: 64.32: SaiPa, Roy Radke (Elmeri Kaksonen, Kalle Maalahti) 2–3Jäähyt:62.28: Philip Mcrae, Ässät, 2 min, syy: kampitusMaalivahtien torjunnat: Frans Tuohimaa, SaiPa: 16+5+10=31, Andreas Bernard, Ässät: 3+6+7+5=21Yleisöä: 44411. erä: Jäähyt: 4.57: Jesper Lindgren, HPK, 2 min, syy koukkaaminen, 15.13: Ville Vainikainen, KooKoo, 2 min, syy kampitus, 15.51: Janne Lahti, HPK, 2 min, syy korkea maila2. erä: Maalit: 22.03: KooKoo, Tomi Leivo (Jake Newton) 0–1, 34.02: HPK, Teemu Turunen (Oula Palve) 1–1 (YV)Jäähyt: 25.51: Teemu Turunen, HPK, 2 min, syy kampitus, 32.51: Siim Liivik, KooKoo, 2 min, syy koukkaaminen3. erä: Maalit: 43.30: KooKoo, Toni Kähkönen (Michael Keränen, Siim Liivik) 1–2 (voittomaali)Jäähyt: 40.44: Miro Keskitalo, KooKoo, 2 min, syy mailasta kiinnipitäminen, 47.36: Joonas Lehtivuori, HPK, 2 min, syy koukkaaminen, 58.54: HPK, 2 min, syy liian monta pelaajaa jäälläMaalivahtien torjunnat: Juha Järvenpää, KooKoo: 6+8+16=30, Antti Karjalainen, HPK: 8+7+2=17Yleisöä: 31881. erä: Maalit: 7.30: Lukko, Janne Keränen (Damien Fleury, Johan Motin) 0–1, 18.33: HIFK, Erik Thorell (Juhani Tyrväinen) 1–1Jäähyt: 14.37: Atte Mäkinen, Lukko, 2 min, syy kiinnipitäminen2. erä: Maalit: 22.48: HIFK, Miro Heiskanen (Thomas Nykopp) 2–1 (voittomaali)Jäähyt: 29.16: Lukko, 2 min, syy liian monta pelaajaa jäällä, 35.11: Thomas Nykopp, HIFK, 2 min, syy kampitus3. erä: Maalit: 44.02: HIFK, Juhani Tyrväinen (Miro Heiskanen, Joonas Rask) 3–1Jäähyt: 41.45: Simo-Pekka Riikola, Lukko, 2 min, syy kiinnipitäminen, 41.56: Janne Niskala, Lukko, 2 min, syy koukkaaminen, 47.23: Thomas Nykopp, HIFK, 2 min, syy kampitus, 55.36: Teemu Laakso, HIFK, 2 min, syy poikittainen mailaMaalivahtien torjunnat: Kaapo Kähkönen, Lukko: 9+8+10=27, Atte Engren, HIFK: 4+11+8=23Yleisöä: 6613

1. erä: Maalit: 13.03: Ilves, Juho Liuksiala (Teemu Lepaus) 0–1 (voittomaali)Jäähyt: 6.45: Antti Kalapudas, Sport, 2 min, syy koukkaaminen, 18.24: Stefan Espeland, Ilves, 2 min, syy kampitus, 18.34: Arto Laatikainen, Ilves, 2 min, syy laitataklaus2. erä: Maalit: 27.35: Ilves, Ville Meskanen (Otto Koivula, Valtteri Viljanen) 0–2Jäähyt: 21.37: Aleksi Ainali, Sport, 2 min, syy korkea maila, 22.45: Eemeli Suomi, Ilves, 2 min, syy estäminen, 24.08: Juuso Pulli, Ilves, 2 min, syy väkivaltaisuus, 28.38: Juuso Pulli, Ilves, 2 min, syy pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon3. erä: Jäähyt: 48.12: Arto Laatikainen, Ilves, 2 min, syy estäminen, 54.21: Mikko Laine, Sport, 2 min, syy kampitusMaalivahtien torjunnat: Markus Ruusu, Ilves: 4+6+17=27, Mika Järvinen, Sport: 13+5+1=19Yleisöä: 30511. erä: Jäähyt: 10.17: Tuomas Salmela, JYP, 2 min, syy estäminen, 10.50: Miika Koivisto, Kärpät, 2 min, syy mailasta kiinnipitäminen2. erä: Maalit: 34.48: Kärpät, Charles Bertrand (Julius Junttila) 1–0Jäähyt: 20.17: Mikko Kuukka, JYP, 2 min, syy kiinnipitäminen3. erä: Maalit: 45.10: Kärpät, Taneli Ronkainen (Mikael Ruohomaa, Jani Hakanpää) 2–0 (voittomaali), 58.38: JYP, Jani Tuppurainen (Juuso Puustinen, Jerry Turkulainen) 2–1 (IM)Jäähyt: 54.25: Micke Saari, JYP, 2 min, syy poikittainen mailaMaalivahtien torjunnat: Veini Vehviläinen, Kärpät: 7+3+16=26, Juho Olkinuora, JYP: 11+11+4=26Yleisöä: 5921