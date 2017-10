Urheilu

Islanti villiintyi Pyry Soirista, nyt ehdotettiin jo patsasta ja presidenttikin kiitti

Pyry Soirin

Islannissa

Pyri Soiri, who scored Finland's equaliser against Croatia last night, becoming a bit of a folk hero in Iceland. #TURISLhttps://twitter.com/hashtag/TURISL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #WCQualifiershttps://twitter.com/hashtag/WCQualifiers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw https://t.co/KLFAp6qOAQhttps://t.co/KLFAp6qOAQ — Johann Sigurdsson (@UEFAcomJohannS) 7. lokakuuta 2017 https://twitter.com/UEFAcomJohannS/status/916573976062779392?ref_src=twsrc%5Etfw

Islanti

Yes Mr. @Pyryhttps://twitter.com/pyry?ref_src=twsrc%5Etfw Soiri, Mr. Guðni Th. The president of Iceland wants to give you the icelandic Falcon medal (medal of honour). #fotboltihttps://twitter.com/hashtag/fotbolti?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — HjaltiVignis (@HjaltiVignis) 6. lokakuuta 2017 https://twitter.com/HjaltiVignis/status/916403868354990088?ref_src=twsrc%5Etfw

Yle kertoi Islannin reaktioista ensimmäisenä.