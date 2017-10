Rajusti kahdessa päivässä laihduttanut vapaaottelija horjui punnitukseen Japanissa – sai vielä käsittämättömästi otteluluvan

Urheilu

Rajusti kahdessa päivässä laihduttanut vapaaottelija horjui punnitukseen Japanissa – sai vielä käsittämättömäs

Vapaaottelija

K, so I found some more info on this. It’s Daniel Lima, a Brazilian fighter. Who cut 16lbs, in like 2 days?! https://t.co/YzZEcE9YuHhttps://t.co/YzZEcE9YuH — Christine T (@TineT82) 9. lokakuuta 2017 https://twitter.com/TineT82/status/917501474502037506?ref_src=twsrc%5Etfw

Saw Daniel Lima weight cut for Pancrase it brings shame on the fight game. Cutting weight responsibly & healthy needs to be the norm — Thomas McMackin (@Mcslacky) 9. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Mcslacky/status/917522090747600896?ref_src=twsrc%5Etfw

Daniel Lima weigh in for Pancrase 290. Clearly cut way too much, he can hardly stand, fight should be pulled. — nanobug (@nanobugLP) 8. lokakuuta 2017 https://twitter.com/nanobugLP/status/916908147683549184?ref_src=twsrc%5Etfw