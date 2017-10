Urheilu

Suomen Fifa-ranking jatkaa nousukiidossa – nyt parannusta tuli 13 sijaa

jalkapallomaajoukkueen sijoitus tuoreessa Fifa-rankingissa on 74:s. Nousua kuukauden takaiseen sijoitukseen on 13 sijaa.Heinä-elokuussa Huuhkajat kävi pohjakosketuksessa, kun sijoitus oli 110:s.Vahvan nousun taustalla on tappiottomat ottelut, tuoreimpana 1–1-tasapeli Kroatian kanssa MM-karsinnat päättäneessä ottelussa.Vaikka Islanti meni suoraan MM-kisoihin, joukkue menetti Pohjoismaiden ykkösmaan tittelin: MM-jatkokarsintaan valmistautuva Tanska nousi seitsemän sijaa, 19:s. Islantikin paransi yhden pykälän ja on nyt 21:s.Maanantaina julkaistussa Fifa-rankingissa kovin nousija on Turkmenistan – nousua 22 sijaa, sijoitus nyt 114:s. Kovin pudotus oli Ecuadorilla: 25 sijaa ja sijoitus 60:s.Listan kärjessä jatkaa Saksa. Kärkikymmenikössä ovat lisäksi Brasilia, Portugali, Argentiina, Belgia, Puola, Ranska, Espanja, Chile ja Peru.