Chicago Bullsin valmentaja innoissaan Lauri Markkasesta NBA-kauden alkaessa: ”Hänellä on kaunis heittoliike ja mahtava itseluottamus”

Urheilu

Chicago Bullsin valmentaja innoissaan Lauri Markkasesta NBA-kauden alkaessa: ”Hänellä on kaunis heittoliike ja

Tänään

Markkasen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Onnistumisia

Mitä

Chicagolle

https://www.hs.fi/haku/?query=lamarcus+aldridge

Tälle

Lauri Markkasen ensimmäinen ottelu Toronto Raptors–Chicago Bulls torstaiaamuna kello 2.30 Ruutu-palvelussa.

NBA numeroina – 30 joukkuetta pelaa 82 peliä runkosarjassa