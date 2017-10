Urheilu

Liigakarsinta lähestyy – epäonninen oma maali ryyditti HIFK:n tappiota

Turku.

HIFK jatkoi taisteluaan suorasta paikasta ensi kauden Veikkausliigassa, mutta kärsi Turussa 1–4-tappion.Karsijan paikalla toiseksi viimeisenä taulukossa majailevat punaiset kohtasivat Turussa FC Interin, jolla ottelun panoksena oli varmistaa säilyminen pääsarjassa myös teoriassa.Turun Kupittaalle HIFK lähti kahden ottelun voittoputkessa. Viimeisimpänä se oli kaatanut maalein 4−0 PS Kemin, jota vastaan taistelu kauden 2018−2019 Veikkausliiga-paikasta jatkuu viimeisille kierroksille saakka.on nyt PS Kemiä neljä pistettä jäljessä. Sarjaa on pelaamatta molemmilla kaksi ottelua, joten HIFK:n on saatava pisteitä molemmista otteluista, joista ainakin toinen on voitettava.HIFK ei voi vielä täysin huokaista helpotuksesta myöskään jumbosijan ja suoran putoamisen välttämistä ajatellen.JJK voitti IFK Maarianhaminan 1−0 ja on viiden pisteen päässä karsijan paikasta. Noustakseen HIFK:n ohi JJK:n tulisi kuitenkin voittaa sekä KuPS että VPS, ja HIFK:n pitäisi hävitä molemmat viimeisistä otteluistaan.aloitti terävästi saaden pallon jo toisella minuutilla Interin maalin tolppaan. Alussa pallon kehikkoon täräyttänytvei helsinkiläiset johtoon 27. minuutilla.Vieraiden riemua kesti vain minuutin, sillä kotijoukkueentasoitti pelin vain minuutin kuluttua Sihvolan maalista. Tauolla tilanne oli tasan 1−1.Toisella puoliajalla ensimmäinen merkittävä tapahtuma tuli 70. minuutin jälkeen, kun Interinloukkaantui. Njokun siirtämiseen kentältä paareilla kului muutamia minuutteja.todellinen paikka toisella jaksolla oli Interin hyökkäys 83. minuutilla, jossa laitapuolustajakeskitti matalasti maalille. Pallo ei tavoittanut interiläisiä, vaan HIFK:n puolustajan, joka ohjasi pallon joukkueensa kannalta epäonnekkaasti omaan maaliin.Inter innostui toisensa jälkeen maalijuhliin. Terävän omasta maalista kului viisi minuuttia, kunneslisäsi kotijoukkueen johdon kahteen. Källmanin osumasta meni vain runsas minuutti, kunratkaisi pelin lopullisesti Interin hyväksi 4−1-maalilla.Stadilaiset jatkavat pisteiden metsästystä perjantaina, kun Helsingissä HIFK:n mittaa SJK. Sijoitus ratkeaa viimeistään 28. lokakuuta FC Lahden vieraana. Inter isännöi perjantaina HJK:ta ja päättää kautensa SJK:ta vastaan.