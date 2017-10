Alppitähti Anja Pärson joutui tiuhaan seksuaalisen häirinnän uhriksi: ”Yhteen aikaan tietyt miehet tekivät siitä urheilulajin”

Urheilu

Alppitähti Anja Pärson joutui tiuhaan seksuaalisen häirinnän uhriksi: ”Yhteen aikaan tietyt miehet tekivät sii

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9nhttps://t.co/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017 https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976?ref_src=twsrc%5Etfw

Under en tid blev det en sport bland vissa män att hetsa varandra om vem som kunde ta på mina bröst eller rumpa på dansgolvet eller i baren. Jag slutade helt att gå ut. Det blev en vardag att män tog sig friheten att pussa på mig när de ville ha en bild och när de även tog nackgreppet log jag bara för att slippa tjafs. Det händer än idag att speciellt äldre herrar greppar tag i min nacke när de vill ta en selfie. Det går kalla kårar i hela min kropp!! NO MORE! #metoo #nomorehttps://www.instagram.com/p/BaV1ZdGH78N/ Henkilön Anja Pärson (@anjaparson) jakama julkaisu 17. 10ta 2017 klo 0.43 PDT