Urheilu

FC Honka houkutteli nipun valmentajia Tapiolaan – joukossa muun muassa KäPan mestarivalmentajat

Veikkausliigaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Esport Hongan

Osana

Edustusjoukkueen

Artevan

Esport Honka–TPS Tapiolan urheilupuistossa lauantaina kello 15.00.