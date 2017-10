Hierontaa, öljytty turpa ja mielikuva esteradasta –Juulia Jyläksen ja Courage TZ -tamman kilpailupäivä alkaa jo aamuviideltä

Urheilu

Hierontaa, öljytty turpa ja mielikuva esteradasta –Juulia Jyläksen ja Courage TZ -tamman kilpailupäivä alkaa j

Aurinko

”Kilpailupaikoilla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jyläs

Ennen

Työ