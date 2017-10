Lauri Markkanen iski toisessa NBA-pelissään tupla-tuplan – ”Hänellä on mahdollisuus tulla todella, todella isoksi tässä liigassa”

Urheilu

Lauri Markkanen iski toisessa NBA-pelissään tupla-tuplan – ”Hänellä on mahdollisuus tulla todella, todella iso

Chicago.

Lauri

Markkanen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pelin

Ensimmäisessä

Pelin

Markkanen