Urheilu

Donald Trump arvosteli jälleen NFL:n polvistumisia – ja sai itse tuhansien kommenttien arvosteluvyöryn

Yhdysvaltojen

Two dozen NFL players continue to kneel during the National Anthem, showing total disrespect to our Flag & Country. No leadership in NFL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/922430688703451136?ref_src=twsrc%5Etfw

Kneeling to fight white supremacy and injustice is exactly what our military veterans fought for. pic.twitter.com/nck4heZIlLhttps://t.co/nck4heZIlL — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/eugenegu/status/922434195565182976?ref_src=twsrc%5Etfw

This is a battle you lost Mr. President. The NFL voted against you and you lose! — Ed Krassenstein (@EdKrassen) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/EdKrassen/status/922430952772636672?ref_src=twsrc%5Etfw

As a veteran I don't feel disrespected by those who kneel to protest injustice. I do feel disrespected by Trump pissing on the Constitution. — She persisted (@CaseyHinds) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/CaseyHinds/status/922514527991689216?ref_src=twsrc%5Etfw

They are NOT disrespecting the flag or our country.They are protesting injustice.Learn the difference. There is NO leadership in White House — Nora Beck Judd (@DharmaDoggle) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/DharmaDoggle/status/922515563569602561?ref_src=twsrc%5Etfw

LET. IT. GO. It's not about the flag. It's peaceful protest. Or at least it was, till you stirred it up. — Meg McCormick (@megster67) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/megster67/status/922518551487045633?ref_src=twsrc%5Etfw

Myös

President Trump understands that there's NOTHING more important than our National Pride! — Jacob Wohl (@JacobAWohl) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/JacobAWohl/status/922430958078386176?ref_src=twsrc%5Etfw

Americans need to boycott the Superbowl this year! — Adorable Deplorable (@OliMauritania) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/OliMauritania/status/922431701741170688?ref_src=twsrc%5Etfw