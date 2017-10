Rahan takia pelaavan australialaisen tennistoivon syöttö sai aikaan hämmentävän someraivon – ”Lopettakaa rahan käyttäminen”

Urheilu

Rahan takia pelaavan australialaisen tennistoivon syöttö sai aikaan hämmentävän someraivon – ”Lopettakaa rahan

Australialainen

Please @TennisAustraliahttps://twitter.com/TennisAustralia?ref_src=twsrc%5Etfw stop spending anymore time & money on the ignorant, ungreatfil, sack of shit Bernard Tomic! — Jamie loudon (@Jamloud1) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Jamloud1/status/922732905671024640?ref_src=twsrc%5Etfw

Bernard Tomic has sunk to a new low, producing an underarm serve during his latest defeat on the #ATPhttps://twitter.com/hashtag/ATP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw World tour. #DonkeyDrophttps://twitter.com/hashtag/DonkeyDrop?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #RockBottomhttps://twitter.com/hashtag/RockBottom?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/Ox2Wfp436Mhttps://t.co/Ox2Wfp436M — NedsAU (@NedsAus) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/NedsAus/status/922663814453108737?ref_src=twsrc%5Etfw

What a flog. An absolute disgrace to the sport. — Scott Hayes (@sconesbie) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/sconesbie/status/922623269844463616?ref_src=twsrc%5Etfw

Bernard Tomic causing more controversy by serving underarm... pic.twitter.com/Mno6M5Raiihttps://t.co/Mno6M5Raii — Ladbrokes (@Ladbrokes) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Ladbrokes/status/922729700811735040?ref_src=twsrc%5Etfw

Bernard Tomic caused more controversy yesterday after serving under-arm in his 7-6 7-5 defeat to Pierre-Hugues Herbert. pic.twitter.com/QgGB4saW6hhttps://t.co/QgGB4saW6h — The Tennis Tipster (@TennisTipsGuy) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/TennisTipsGuy/status/922762090636439552?ref_src=twsrc%5Etfw

Tennis: Bernard Tomic in fresh disgrace: Bernard Tomic's Australian Open hopes are out of his hands.His 2017… https://t.co/SL6AmInJT2https://t.co/SL6AmInJT2 pic.twitter.com/4GX2k7ruYihttps://t.co/4GX2k7ruYi — David Blackwell (@rugbymad) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/rugbymad/status/922684363011252224?ref_src=twsrc%5Etfw