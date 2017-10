Urheilu

Real Madridin ottelu Kataloniassa nostattaa tunteita, seura aikoo liikkua hyvin huomaamatta

ei aio käyttää seurabrändin väreissä olevaa bussiaan, kun se matkustaa Kataloniaan pelaamaan Gironaa vastaan Espanjan jalkapalloliigassa.Seura ei halua joutua poliittisen ajojahdin kohteeksi Kataloniassa, jossa vallitsee voimakas itsenäistymisliike.itsenäisyyshalut ja pääkaupunki Madridin vastustaminen voisivat kohdistua Real Madridiin, jos se liikkuisi korostetusti tutulla bussillaan.Nyt käyttöön otettava järjestely on hyvinkin tuttua Real Madridille niin sanotuissa korkean riskin otteluissa kuten ”El Clasico”, jossa Real kohtaa FC Barcelonan. Myös paikalliskamppailu Athletic Madridia vastaan kuuluu kovan riskin otteluihin.seura ajattaa oman bussinsa pelikaupunkiin helpottaakseen siirtymisiä hotellin ja stadionin välillä. Gironassa Barcelonan lähellä Real Madrid liikkuu anonyymisti.Real Madrid lentää Gironaan, kuten moniin muihinkin pelikaupunkeihin, mutta perillä se ei liiku tässä tapauksessa omalla bussillaan, kertoi urheilulehti Marca.Gironan ja real Madridin välinen La Ligan ottelu pelataan ensi sunnuntaina. Real on sarjassa kolmantena viisi pistettä Barcelonan perässä. Gironan sijoitus on 15:s.pitävät yleensä salassa majapaikkansa pelatessaan vierasotteluita, mutta on toisenlaisiakin käytäntöjä. Kun Schalke kohtasi HJK:n Eurooppa liigan karsinnassa vuonna 2011, pysäköi seura bussinsa Mannerheimintien varrella olevan hotelli Crowne Plazan eteen hyvinkin näyttävästi.