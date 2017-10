Urheilu

Valtavat säilölumikasat otettiin peiton alta käyttöön – Levin mc-pujottelurinne on jo valmis

Alppihiihdon

Syynä

Mc-rinteessä

Kansainvälinen

maailmancupin ensimmäiset pujottelut lasketaan Kittilän Levillä vuosia jatkuneen vakio-ohjelman mukaan kahden ja puolen viikon päästä, 11.–12. marraskuuta.Tällä kertaa kilparinne Levi Black on valmis poikkeuksellisen aikaisin.on se, että rinne on nyt ensimmäistä kertaa lumetettu suurelta osin niin sanotulla säilölumella, joka on tykitetty viime talvena ja säilötty kesän yli.Keväällä rinteeseen kasatut kaksi lumisäilöä on nyt purettu, ja lähes 30 000 kuutiota säilöttyä lunta levitetty.Perinteisestä sahanpurusta poiketen säilöjen peittona oli maanrakennuksesta tutut vahvat ja painavat huopakankaat.Lumisäilöjen kutistuminen oli ennakkoarviota pienempää. Alkuperäisestä määrästä suli ja tiivistyi noin kolmannes.Pituutta kasoilla yli 50 metriä, korkeutta noin 16 metriä ja leveyttä yli 30 metriä.on nyt lumicocktail, sillä lumipatjassa on myös taivaalta satanutta ja lumitykeillä ammuttua lunta.”Lumisäilöjen purkaminen on onnistunut hyvin. Lumi on puhdasta ja hyvälaatuista. Säilöttyä ja tykitettyä lunta on levitetty lähes kahden viikon ajan kisarinteeseen, ja nyt työ on valmista, Tuomikoski kiittelee Levin hiihtokeskuksen rinnetyöntekijöitä”, Levin maailmancupin kilpailunjohtajahiihtoliitto FIS järjestää Levillä virallisen lumikontrollin 2.11., mutta kisarinne on jo täysin valmis maailmancuplaskijoita varten.Alppihiihdon mc-järjestäjien joukossa Levi on yksi kolmesta hiihtokeskuksesta, joka on ottanut lumensäilönnän käytäntöön.