KHL:n ”paras maalintekijä” järjesti Jokereille kolmannen peräkkäisen tappion – ”Ei mitään kriisiä, ei paniikkia”

Urheilu

KHL:n ”paras maalintekijä” järjesti Jokereille kolmannen peräkkäisen tappion – ”Ei mitään kriisiä, ei paniikki

Jokerit

Ottelun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jokerit

Pääkaupunkiseudulla

Jo