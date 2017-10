Suomen Shakkiliiton johtoon ehdolla historian ensimmäinen naispuheenjohtaja: ”Toivoisin, että laji miellettäisiin enemmän urheiluksi”

Urheilu

Suomen Shakkiliiton johtoon ehdolla historian ensimmäinen naispuheenjohtaja: ”Toivoisin, että laji miellettäis

Perheenäiti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Wulffin

Lähtökohtana

”Urheilua shakki kuitenkin virallisesti on”, Riikka Wulff sanoo.

Koulushakkia

Myös

Shakkiliiton puheenjohtaja Juha Sundelin haluaa jatkaa – Ei usko vastaehdokkaana olevan Riikka Wulffin ajan riittävän tehtävän hoitamiseen

Shakkiliiton

Sundelin mukaan

Sundelin