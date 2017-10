Nuoret ja naiset ovat aivotärähdysten riskiryhmää kiekkokaukaloissa – Miesten peleissä aivovamman riski on pienempi, mutta miksi?

Urheilu

Nuoret ja naiset ovat aivotärähdysten riskiryhmää kiekkokaukaloissa – Miesten peleissä aivovamman riski on pie

Jääkiekkoilussa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joustokaukalohavainto

Testeissä

Aivotärähdyksiä

Suurin