Urheilu

Jalkapallomedia valitsi vuoden tähdistöjoukkueen – eniten tähtiä Klubista, mutta myös viidestä muusta seurasta

Jalkapallotoimittajien yhdistyksen Pallo-Koplan perinteinen Koplajoukkue on nimetty Veikkausliigan päätöskierroksen yhteydessä.Koplajoukkue on valittu Pallo-Koplan jäsenten äänetyksen perusteella. Pelipaikoittain joukkueeseen on valittu yksitoista pelaajaa, ja lisäksi äänestyksessä on nimetty kauden valmentaja ja taustahenkilö.Palkituille luovutettiin perinteiseen tapaan Pallo-Koplan lahjoittamat puukot, jotka luovutettiin valituille pelaajille ennen päätöskierroksen alkua.Tähdistöjoukkueeseen tuli tällä kertaa valituksi lukuisia mestarijoukkue HJK:n pelaajia, mutta myös viidestä muusta joukkueesta löytyi jalkapallotoimittajien valitsemia tähtiä. Taustahenkilöt löytyivät tänä vuonna HJK:sta.Koplajoukkue 2017:Maalivahti: Aleksandr Vasjutin, FC Lahti.Oikea puolustaja: Albin Granlund, IFK Mariehamn.Toppari: Hannu Patronen, HJK.Toppari: Hamed Coulibaly, KuPS.Vasen puolustaja: Juha Pirinen, HJK.Oikea laitapelaaja: Rasmus Karjalainen, PS Kemi.Puolustava keskikenttäpelaaja: Anthony Annan, HJK.Hyökkäävä keskikenttäpelaaja: Filip Valencic, HJK.Vasen laitapelaaja: Santeri Hostikka, FC Lahti.Hyökkääjä: Ariel Ngueukam, Ilves.Hyökkääjä: Aleksei Kangaskolkka, IFK Mariehamn.Valmentaja: Mika Lehkosuo, HJK.Taustahenkilö: Aki Riihilahti, HJK.