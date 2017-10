Suomalainen jääkiekkoväki on ylimielistä ja omahyväistä, arvostelee kiekkofilosofi Alpo Suhonen – ”Päällä on väkivallan vyöry”

Urheilu

Suomalainen jääkiekkoväki on ylimielistä ja omahyväistä, arvostelee kiekkofilosofi Alpo Suhonen – ”Päällä on v

Forssa.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lasipöydällä

Viiden

Talo

Mutta

Suhonen

Itävallassa

Kun

”Urheilijat ovat esiintyjiä”

Koripalloilija