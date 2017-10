Urheilu

Jarkko Nieminen saamassa seuraajan, superlupaus Emil Ruusuvuori valtasi juniorien masters-turnauksen

Helsinkiläistä

Ruusuvuori

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Välierissä

Ruusuvuori

Viime

Toistaiseksi