Urheilu

Vastakohdat kohtaavat liigakarsinnassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Veikkausliigan karsinnoissa kohtaa kaksi joukkuetta, joiden tilanteet ovat juuri nyt päinvastaiset.Ykkösessä toiseksi sijoittuneen FC Hongan kurssikäyrä osoittaa ylöspäin, Veikkausliigan viimeistä edeltävälle sijalle sijoittuneen HIFK:n käyrä osoittaa alaspäin.FC Hongalla on kärjistetysti kaikkea sitä, mitä HIFK tavoittelee ja on vailla.Hongan taustayhtiöllä Esport Honka Oy:llä on vakaa taloustilanne, jalkapallo-organisaatio kunnossa ja stadionsuunnitelmat valmiina. HIFK:lla on päällä velkojen kuittaamiseksi järjestetty osakeanti, ohkainen organisaatio ja puheet stadionista vielä unelman tasolla.Hongan tilanne näyttää juuri nyt siltä, että se on vääjäämättömästi matkalla Veikkausliigaan joko tänä vuonna tai lähitulevaisuudessa. HIFK on painumassa alaspäin. HIFK:lle putoaminen voisi olla murskaava takaisku, jos anti jää vajaaksi sen takia.