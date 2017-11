Yksityisen poikakoulun kasvatti tuli siivoamaan HIFK-linnakkeen sotkuja – se on varmaa, että Nordiksen pukukoodi on hallussa

Urheilu

Yksityisen poikakoulun kasvatti tuli siivoamaan HIFK-linnakkeen sotkuja – se on varmaa, että Nordiksen pukukoo

Tämä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Leetch

”Meidän pitää saada ympäristö sellaiseksi, että pelaajat haluavat tulla ja jäädä meille.”

Seuran

Salmelainen