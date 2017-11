Urheilu

72-vuotias mies, 60-vuotias lääkäri, 45-vuotias naisjuristi – he ovat AC Milanin kannattajia ja heidät pidätet

Kuusi

AC Milanin kannattaa loukkaantui Ateenassa yhteenotossa AEK Ateenan kannattajien kanssa torstai-iltana ennen Eurooppa-liigan ottelua. Aluksi heidät vietiin hoidettavaksi paikalliseen sairaalaan, mutta hoidon jälkeen poliisi pidätti heidät.Pidätettyjen joukossa on henkilöitä, joita ei ehkä yleensä yhdistetä huliganismiin: kreikkalaisen verkkosivuston protothema.gr:n mukaan pidätetyiksi tulivat muun muassa 72-vuotias mies, 60-vuotias lääkäri ja 45-vuotias naisjuristi. Sivuston mukaan poliisilla oli liiallinen into pidättää huligaaneja.Italian Ateenan suurlähetystö on raivostunut pidätyksistä. Lähetystö on nimittänyt asianajajia hoitamaan tapauksia.Paikallisen median mukaan turvallisuussyistä noin 70 AC Milanin kannattajaa jätettiin ilman kuljetusta ottelustadionille. Kannattajat siirtyivät metroasemalle, jossa alkoi yhteenotto AEK:n kannattajien kanssa. Mellakkapoliisi saapui paikalle, mutta yhtään pidätystä tuolloin ei tehty.Itse ottelu päättyi maalittomaan tasapeliin.