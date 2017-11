Urheilu

Patrik Laine täräytti näyttävän osuman, Erik Haula valittiin ykköstähdeksi

Chicago

Tehojen

Laine

Vegas

Lauantain kierros: Ottawa–Vegas 4–5 (0–1, 2–2, 2–2) V: Erik Haula 2+1 Boston–Washington 2–3 (0–2, 1–1, 1–0) B: Tuukka Rask 24/27 torjuntaa Tampa Bay-Columbus 5–4 vl (2–2, 2–0, 0–2, 0–0, 1–0) C: Markus Hännikäinen 1+1 Florida–NY Rangers 4–5 ja (0–0, 2–2, 2–2, 0–1) F: Aleksander Barkov 0+1 Philadelphia–Colorado 4–5 vl (0–1, 2–2, 2–1, 0–0, 0–1) P: Valtteri Filppula 1+0, C: Mikko Rantanen 1+0 St. Louis–Toronto 6–4 (0–1, 3–0, 3–3) Winnipeg–Montreal 4–5 ja (1–1, 1–1, 2–2, 0–1) W: Patrik Laine 1+0 Dallas-Buffalo 5–1 (4–0, 1–1, 0–0) Minnesota-Chicago 0–2 (0–0, 0–0, 0–2) Arizona-Carolina 2–1 vl (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0) A: Antti Raanta 36/37 torjuntaa, C: Sebastian Aho 0+1 Vancouver–Pittsburgh 4–2 (1–1, 1–0, 2–1) Los Angeles–Nashville 3–4 ja (0–2, 0–1, 3–0, 0–1) N: Miikka Salomäki 1+0, Juuse Saros 36/39 torjuntaa San Jose–Anaheim 2–1 vl (0–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0) SJ: Joonas Donskoi 1+0