NHL:n peliaikakuninkuudesta taisteleva Rasmus Ristolainen sivussa – farmiliigalta näyttävä puolustus hoiti homman

Urheilu

NHL:n peliaikakuninkuudesta taisteleva Rasmus Ristolainen sivussa – farmiliigalta näyttävä puolustus hoiti hom

Toronto.

https://www.hs.fi/haku/?query=justin+falk

https://www.hs.fi/haku/?query=jake+mccabe

https://www.hs.fi/haku/?query=taylor+fedun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vancouver

Vegas