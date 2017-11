Urheilu

Salibandyliiton johtoon niukasti tunkua – Akavan johtaja ainoa ehdokas: ”Valjua on keskustelu ollut”

Salibandyliitto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ismo Haaponiemen

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000004291205.html